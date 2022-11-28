Днепр-1 перецепился через Кривбасс: команда Кучера впервые в сезоне проигрывает в УПЛ

Кривбасс в 14 туре украинской Премьер-лиги принимал единоличного лидера чемпионата Днепр-1. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды Кривого Рога.

Днепр-1 неожиданно уступил подопечным Вернидуба. Это поражение стало для них первым в сезоне УПЛ. До этого "Днепр" переигрывал только АЗ (1:0 и 2:1) в рамках группового этапа Лиги Конференций.

Стоит внимания Металлист 1925 года украл очки у Динамо: Цыганков не забил с пенальти

Ход матча

Поединок начался достаточно предсказуемо. Артем Довбик, привыкший забивать в этом сезоне, реализовал свой момент с пенальти на 22 минуте матча. Днепр-1 выходит вперед. Но уже через 5 мгновений, на 27 минуте, молодой Назар Волошин выравнивает равновесие поединка – 1:1 после первого тайма. Под конец матча Роман Дебелко на 73 минуте забивает за Кривбасс и ставит точку в написании счета матча. Как результат – победа подопечных Вернидуба.

Ситуация в таблице

Днепр-1 впервые уступает в сезоне. Но они все равно остаются единоличными лидерами чемпионата с 35 очками, держа в руках преимущество в 5 пунктов (у идущего на втором месте Шахтера еще есть матч в запасе). Конечно же, этим поражением они нивелировали свою феерическую победу над Шахтером (2: 1), теперь права на погрешность у "днепрян" нет.

Кривбасс же своей сенсационной победой вылез из зоны вылета. Теперь команда занимает 11-е место в чемпионате с 15 пунктами в активе. Команда постепенно реабилитируется после неудачного старта в сезоне. Кривбасс не мог победить в первых семи турах УПЛ, а триуфм над Днепром-1 стал для них четвёртым в сезоне.

Видеообзор матча:

что Днепр-1 в 1/16 Лиги Конференций встретится с кипрским АЭКом.