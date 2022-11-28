Дніпро-1 неочікувано поступилось підопічним Вернидуба. Ця поразка стала для них першою у сезоні УПЛ. До того "дніпрян" перегравало тільки АЗ (1:0 та 2:1) у рамках групового етапу Ліги Конференцій.

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Хід матчу

Поєдинок розпочався досить передбачувано. Артем Довбик, який у цьому сезоні звик забивати, реалізував свій момент з пенальті на 22 хвилині матчу. Дніпро-1 виходить вперед. Та вже через 5 хвилин молодий Назар Волошин вирівнює рівновагу поєдинку – 1:1 після першого тайму. Під кінець матчу Роман Дебелко, на 73 хвилині забиває за Кривбас та ставить крапку в матчі. Як результат – перемога підопічних Вернидуба.

Ситуація у таблиці

Дніпро-1 вперше поступається у сезоні. Та вони все одно залишаються одноосібними лідерами чемпіонату з 35 очками, маючи перевагу в 5 очок (у Шахтаря, який йде на другому місці, ще є матч у запасі). Звичайно ж, цією поразкою вони нівелювали свою феєричну перемогу над Шахтарем (2:1), тепер права на похибку в "дніпрян" немає.

Кривбас ж своєю сенсаційною перемогою виліз зі зони вильоту. Тепер команда посідає 11 місце в чемпіонаті з 15 пунктами в активі. Команда потроху реабілітовується після невдалого старту у сезоні. Кривбас не міг перемогти у перших семи турах УПЛ, а тріуфм над Дніпром-1 став для них четвертим у сезоні.

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, що Дніпро-1 в 1/16 Ліги Конференцій зустрінеться з кіпрським АЕКом.