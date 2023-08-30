"Для нас этот матч станет как последний": тренер Днепра-1 о важности игры против Спартака

Днепр-1 под руководством Валерия Городова к ответному матчу плей-офф квалификации Лиги конференций против Спартака Трнавы. Тренер поделился ожиданиями в преддверии поединка в Кошице.

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра-1 рассказал о кадровых изменениях, которые будут по сравнению с первой игрой против Спартака Трнавы. Две замены Валерий Городов сделает вынужденно. Из-за удаления в первом матче, которые заработали Сарапий и Когут.

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Городов: Мы настроены на победу

Еще двоих футболистов придется заменять из-за травм. Городов заверил, что команда упорно готовилась в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Однако наставник днепрян не стал делать смелых прогнозов перед стартовым свистком. Все будет видно только во время игры на футбольном поле.

Отметим, что в составе Спартака тоже есть кадровые проблемы в атакующей линии. Городов заявил, что это исключительно проблемы трнавского клуба.

И. о. главного тренера Днепра-1 еще раз заметил важность предстоящего матча и рассказал, будет ли он настолько жестким, как и предыдущая игра 24 августа.

Не знаю. Завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч станет как последний. Мы настроены на победу,

– заявил Городов.

Поединок будет номинально "домашним" для украинского клуба, принимающего соперников в словацкой Кошице. Потому днепряне рассчитывают на поддержку трибун, хотя и Спартак не останется без своих фанатов.

Начало ответного матча между Днепром-1 и Спартаком Трнавой 31 августа в 21:00 (по киевскому времени).

Напомним, что в первой игре команды расписали ничью 1:1. В первом матче Пихаленок восстановил паритет и спас днепрян от выездного поражения.