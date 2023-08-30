Виконувач обов'язків головного тренера Дніпра-1 розповів про кадрові зміни, які будуть у порівнянні з першою грою проти Спартака Трнави. Дві заміни Валерій Городов зробить вимушено. Через вилучення у першому матчі, які заробили Сарапій та Когут.

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Городов: Ми налаштовані на перемогу

Ще двох футболістів доведеться замінювати через травми. Городов запевнив, що команда наполегливо готувалась у матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Однак наставник дніпрян не став робити сміливих прогнозів перед стартовим свистком. Все буде видно лише під час гри на футбольному полі.

Відзначимо, що у складі Спартака теж є кадрові проблеми в атакувальній лінії. Городов заявив, що це виключно проблеми трнавського клубу.

В. о. головного тренера Дніпра-1 ще раз зауважив важливість майбутнього матчу та розповів, чи буде він настільки жорстким, як і попередня гра 24 серпня.

Не знаю. Завтра теж буде важка гра, але для нас цей матч стане, наче останній. Ми налаштовані на перемогу,

– заявив Городов.

Поєдинок буде номінально "домашнім" для українського клубу, який приймає суперників у словацькій Кошице. Тому дніпряни розраховують на підтримку трибун, хоча і Спартак не залишиться без своїх фанатів.

Зверніть увагу! Початок матчу-відповіді між Дніпром-1 та Спартаком Трнавою 31 серпня о 21:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що у першій грі команди розписали нічию 1:1. У першому матчі Піхальонок відновив паритет та врятував дніпрян від виїзної поразки.