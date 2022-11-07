Снова АЕК: Днепр-1 получил соперника в 1/16 финала Лиги конференций

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. На этой стадии Украину представляет Днепр-1. 7 ноября он получил соперника – АЕК Ларнака.

Днепр-1 получил соперника в стыковых матчах Лиги конференций.

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Соперником украинского клуба стал кипрский АЕК из Ларнаки. Именно с этой командой Днепр-1 играл в плей-офф квалификации Лиги Европы и уступил по итогу противостояния (0:3 и 1:2).

А после этого АЕК попал в один квартет с киевским Динамо на групповом этапе Лиги Европы. В первом матче победил АЕК (1:0), а вторая игра закончилась вничью (3:3), которая и лишила киевлян возможности выйти из группы.

Первый матч 16 февраля 2023 года спортклубовцы проведут в гостях, а 23 февраля сыграют ответный матч уже на своем поле.

В случае победы Днепр-1 выйдет в 1/8 финала.

Финал Лиги конференций сезона 2022/2023 пройдет 7 июня на "Эден Арене" в Праге.