Нам нечего терять, – Кучер рассказал о плане Днепра-1 на ответный матч против Славии

Подопечные Александр Кучера 17 августа сделают все, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков после погрома от Славии. Днепр-1 попытается взять реванш у пражского соперника.

Первая встреча квалификации Лиги Европы в Праге завершилась разгромной победой Славии над вицечемпионом УПЛ-2022/2023. Три гола влетело в ворота днепрян. Днепр-1 не ответил даже голом престижа.

К теме Никто не запрещает верить в чудо: сможет ли Днепр-1 отыграться с 3:0 против Славии

Кучер: Мы всегда настраиваемся на каждый матч

В преддверии второго поединка Александр Кучер коротко рассказал, чего ждет от следующего матча. Главный тренер Днепра-1 заверил, что 17 августа его команде уже нечего будет терять на футбольном поле.

Первый матч для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры и по результатам, но завтра нам нечего терять, а мы можем только найти. В первую очередь это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным,

– заявил Кучер.

Наставник днепрян заверил, что каждый матч для них важен и сложен, на который они настраиваются по полной. Из-за плотного графика поединков Кучер прибегал к ротациям в составе, чтобы дать отдых лидерам.

"Все матчи для на важные: и в еврокубках, и в чемпионате. Мы всегда настраиваемся на каждый матч. Это, конечно, нам тяжело дается, где-то мы делаем ротацию, чтобы ребята и отдыхали, потому что когда футболисты играют со свежей головой, это намного лучше", – сказал тренер Днепра-1.

По информации СМИ, тренерское кресло под Кучером зашаталось после неуверенного старта нового сезона-2023/2024. Сам наставник ранее уверял, что о кредите доверия к нему следует спрашивать непосредственно у руководства клуба, но отнюдь не у него самого.

17 августа в 21:00 (по Киеву) прозвучит свисток в ответном матче Днепр-1 – Славия.