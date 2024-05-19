Важная битва для команды Максимова за еврокубки: онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Шахтер

В воскресенье, 19 мая, состоятся матчи 29 тура Украинской Премьер-лиги. В одном из них Днепр-1 будет встречаться с донецким Шахтером.

Игра состоится на "Днепр-Арене". Старт матча запланирован на 15:30, пишет 24 Канал.

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Сможет ли Днепр-1 второй раз в сезоне переиграть Шахтер

"Горняки" уже решили все свои турнирные задачи, досрочно выиграв УПЛ за 2 тура до конца чемпионата. Поэтому могут без давления провести нынешнюю игру и позволить себе ротацию.

Чего нельзя сказать о Днепре-1. Подопечные Юрия Максимова сильно забуксовали в весенней части сезона и набрали лишь 14 очков в 11 матчах, поэтому вместо участия в чемпионской гонке пока борются за четвертое еврокубковое место.

Днепряне все еще имеют преимущество над Рухом и Полесьем, но гандикап от них составляет лишь 2 очка, поэтому осечка в нынешнем поединке может очень дорого стоить хозяевам.



Турнирная таблица УПЛ-2023/2024 / Скриншот с сайта Flashscore

Отметим, что последний раз донецкий Шахтер проигрывал в УПЛ аж в ноябре 2023 года. Тогда команда Марино Пушича уступила именно сегодняшнему сопернику (1:3). Интересно, смогут ли донетчане взять реванш?

Смотрите видеотрансляцию матча Днепр-1 – Шахтер

Напомним, что Днепр-1 и Шахтер провели в своей истории 9 очных противостояний. Ни разу команды не заканчивали матч вничью – 7 побед у "горняков" и 2 у днепровского клуба.