Днепр-1 легко обыграл Рух благодаря невероятным голам Игнатенко и Назаренко: видео

Днепр-1 одержал третью победу в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Подопечные Игора Йовичевича 21 августа победили Львовский Рух в рамках 5 тура УПЛ. Днепр-1 одержал победу на домашнем стадионе.

Днепр-1 – Рух 2:0

Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35

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Двойной удар Днепра-1

Начало поединка в Днепре не увенчалось большим количеством ударов и опасных моментов. Однако на 27 минуте болельщики в Днепре таки увидели гол.

После розыгрыша углового Днепр-1 удалось отметиться результативным ударом. Во время второй фазы атаки Даниил Игнатенко решился на удар из-за пределов штрафной.

Полузащитник застал врасплох голкипера львовян Юрия Панькива и попал в "девятку" – 1:0!

Видео гола Игнатенко



Но парад красивых голов на этом не завершился. Довбик выиграл мяч на поле соперника и сбросил на Назаренко. Игрок Днепра-1, словно на велосипеде объехал игроков Руха, и покатил мяч в нижний угол – шедевр и 2:0 на табло!

Видео гола Назаренко

Ливень моментов у ворот Руха

Как только команды вышли из раздевалки после перерыва, хозяева получили возможность для третьего гола. Гуцуляк получил передачу от Довбика и пробил в дальний угол. Рух спасла удивительная реакция Панькива.

На 54 минуте днепрянам едва не удался очередной шедевр. Дубинчак нанес красивый удар с лёта, однако Панькив совершил эффектное спасение.

Сразу после подачи углового Игнатенко пытался забить в том же стиле, что и первый мяч. Но и тут Панькив был на высоте да еще и парировал добивание Довбика.

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Через 3 минуты Дубинчак во второй раз угрожал воротам Руха. Поймав кураж, Владислав решился на дальний удар. Панькив не без проблем отразил мощный удар игрока Днепра-1.

Только на 61 минуте поединка Рух получил свой первый шанс для гола. Борячук после передачи партнера получил много пространства, приблизился к штрафной днепрян и нанес удар в угол. Хозяев спасла штанга!

Под занавес матча Довбик имел два момента. Артем вышел на рандеву с Панькивым, обыграл голкипера, однако не попал в ворота. В компенсированное время нападающий нанес мощный удар, который снова отразил Панькив. Рух же ответил дальним ударом Мартынюка, однако Кожокару отбил мяч.