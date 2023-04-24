Довбик идет к рекорду: Днепр-1 в голевом матче на последних минутах дожал Рух - видео

"Спортклубовцы" в важном поединке смогли обыграть аутсайдера УПЛ и догнать "гриников". К тому же, Артем Довбик уверенно двигается к рекордному показу.

Днепр-1 – Рух 3:2

Голы: Сарапий, 9, Довбык, 27, Когут, 90+3 – Таллес, 33, Климчук, 38

Днепр-1 и Рух провели встречу в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой победителями смогли стать "спортклубовцы". Коллективы выдали огненный поединок, однако днепровский коллектив больше жаждал победы. 24 Канал.

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Днепр-1, которому Динамо, сыграв вничью с "горняками" (1:1), подарило возможность приблизиться к Шахтеру, с первых минут бросился атаковать своего оппонента. Однако в один момент "спортклубовцы" словно потеряли ориентацию в пространстве и на ровном месте начали дарить голевые моменты львовской команде.

Днепрянам быстро удалось выйти вперед с аутсайдером Украинской Премьер-лиги. На 9-й минуте встречи Эдуард Сваток со второй попытки смог затолкать мяч в ворота Руха после подачи с углового. Игроки желто-черных спорили с арбитром, поскольку считали, что мяч линию не пересек, однако лайнсмен отработал эпизод на ура, 1:0.

Удвоить преимущество в матче суждено именно Артему Довбику, который подошел выполнять одиннадцатиметровый удар. Нападающий Днепра-1 максимально хладнокровно реализовал шанс и забил 19 свой гол в текущем чемпионате Украины (2 с пенальти), посягнув на рекордный показатель Генриха Мхитарян, у которого 25 голов за один сезон УПЛ.

Однако в конце первого тайма днепровский коллектив решил "каши наварить". Сначала капитан "спортклубовцев" ошибся на ровном месте, что позволило "руховцам" обокрасть центрбека, а Таллесу на 33-й минуте встречи из пределов штрафной подправить мяч в сетку ворот и сократить отставание, 2:1.

Уже через мгновение Рух снова отличился в ворота соперника и снова по ошибке игроков Днепра-1. В этот раз претендентом на фейл года стал голкипер "спортклубовцев" Макс Валеф. Бразильский вратарь выбежал из-за пределов своей штрафной, в желании выбить как можно быстрее мяч, однако тот банально его перескочил, а Юрию Климчуку просто оставалось поразить пустые ворота, что он и сделал, 2:2.

Во второй половине встречи команды угомонились и прекратили шоу. Днепровскому коллективу никак не удавалось исправить собственные ошибки. В конце встречи "спортклубовцы" смело претендовали на пенальти, но для правильности решения арбитру матча не хватило системы VAR, с помощью которой рефери точно назначил одиннадцатиметровый удар. Но "спортклубовцы" все же добились своего, поскольку на 90+3-й минуте матча Игорь Когут вырвал победу для своей команды, в очередной раз подарив победу Днепру-1 в нервном матче, 3:2.

Таким образом, Днепр-1 поджимает Шахтер, занимая 2-е место (48 очков) и отставая от "горняков" на 5 баллов, однако "спортклубовцы" все еще имеют игру в запасе. Рух все еще находится в зоне вылета, заняв 15-е место УПЛ (19 очков), и от спасительной территории львовский коллектив отстает всего на три балла.

Видеообзор матча Днепр-1 – Движение:

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