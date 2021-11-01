Днепр-1 разгромил Минай, унизив голкипера соперников: видео

Днепр-1 в домашнем матче против Миная в понедельник, 1 ноября, не имел никаких проблем с забиванием голов. В ворота гостей их влетело сразу четыре за матч.

Днепр-1 – Минай 4:0

Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Пихаленок, 30, Русин, 89

Днепр-1 удачно начал этот матч. Команда не давала ничего сделать сопернику, зато сама немало атаковала. И это дало результат.

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Уже на 9-й минуте матча в ворота Миная влетел первый гол. После прохода Назаренко через Пихаленко мяч попал в Гуцуляка. Тот сместился и пробил между ног защитника в угол ворот. Кучер не смог дотянуться до мяча.

Через несколько минут Кучер во второй раз доставал мяч из своих ворот. На этот раз после удара Дубинчака и незначительного рикошета от Довбика. Именно прикосновение последнего и помешало голкиперу как следует отбить мяч.

Такой ход событий на поле вызвал разочарование у главного тренера донецкой команды. Поэтому на 20-й минуте он заменил голкипера Кучера Пеньковым. Вратарь покидал поле крайне расстроенным.

Хотя эта замена мало помогла. Уже через десять минут в ворота Миная влетел третий гол – на этот раз после выстрела Пихаленко. Впоследствии он упустил прекрасную возможность оформить дубль.

Кроме вратарской позиции, у Миная были проблемы и в нападении. За первый тайм ни одного удара по воротам. Поэтому еще до перерыва Леонов сделал двойную замену, выпустив Хахлева в центр полузащиты и Селезнева в нападение.

В начале второго тайма Селезнев был близок, чтобы забить гол. Но после его удара мяч с отскоком от газона в ворота не залетел.

Активность в начале второго тайма стала единственной, когда Минай создал хоть какую-то опасность у ворот соперника. Дальше снова инициативой владели хозяева.

Днепр-1 создал немало моментов, но еще раз забить удалось уже на последней минуте основного времени. Вышедший на замену Русин головой замкнул навес от Кравченко.

Эта победа позволила Днепру-1 набрать 25 очков и подняться на четвертое место. Минай же не знает вкуса побед в одиннадцатом матче подряд.

Видеообзор матча Днепр-1 – Минай