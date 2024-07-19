Два варианта замены Днепра-1: в УАФ назвали дату, когда решат вопрос вакантного места в УПЛ

Украинская ассоциация футбола в ближайшее время рассмотрит вопрос замены Днепра-1 в элитном дивизионе. Решение будет принято на Исполкоме УАФ.

Днепр-1 окончательно потерял место в Украинской Премьер-лиге. Из-за финансового кризиса клуб приостанавливает свою деятельность.

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Когда станет известен состав участников УПЛ сезона 2024/24

Представители клубов УПЛ удовлетворили просьбу Днепра-1 и вывели его из числа участников соревнований. На заседании проголосовали за два предложения замены днепрян, которые отправили на Исполком УАФ.

В первом случае место Днепра-1 в элитном дивизионе получит Минай, который по итогу прошлого сезона финишировал на 15-м месте.

Второй вариант предполагает организацию мини-турнира с участием четырех команд: Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр. Победитель получит право играть в УПЛ в сезоне 2024/25.

Окончательное решение по замене Днепра-1 на Исполкоме УАФ будет рассмотрено в понедельник, 22 июля.

Отметим, что старт УПЛ из-за ситуации с Днепром-1 перенесли с 25 июля на 3 августа. Также ПФЛ перенесла даты начала чемпионатов в Первой и Второй лигах.

К слову, Днепр-1 не будет играть в Лиге конференций, куда попал по итогам прошлого сезона. Поэтому венгерская Академия Пушкаша автоматически получит пропуск в третий раунд.