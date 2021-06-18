В ближайшее время клубы объявят о деталях соглашения по поводу трансфера форварда.

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Что известно о Русине сейчас

Нынешним летом Русин вернулся из аренды в польской Легии, где он не смог закрепиться в составе. Также Динамо сдавало Назария в аренду луганской Заре.

Всего в рамках УПЛ Русин сыграл 57 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Также в его активе 10 матчей и 6 голов за молодежную сборную Украины.