Бросают вызов Шахтеру и Динамо: Днепр-1 усилился вратарем сборной Украины
Источник:сайт Днепра-1
Команда Александра Кучера объявила о подписании основного кипера Колоса. Евгений Волынец будет конкурировать за место в основе с Максом Валефом и Владиславом Рыбаком.
В прошлом сезоне Днепр-1 был близок к чемпионству. Команда Александра Кучера заняла второе место, отстав от Шахтера на пять баллов.
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Это позволило днепрянам впервые в истории квалифицироваться в Лигу чемпионов. В преддверии нового сезона клуб решил серьезно усилиться благодаря игрокам из Украины.
Усиление вратарской позиции
Днепр-1 уже подписал Олега Горина, Василия Кравца, Дениса Мирошниченко и Максима Третьякова. Теперь же спортклуб объявил о трансфере Евгения Волынца.
29-летний вратарь Колоса поставил свою подпись под трехлетним контрактом. Футболист выступит под 1 номером. Сумма трансфера не разглашается, но контракт Евгения с коваловским клубом действовал до лета 2024 года.
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Чем известен Волынец
Уроженец Канива является воспитанником Динамо, но в составе киевлян играл только за вторую команду. В сезоне 2016-2017 Волынец играл за Гелиос, после чего присоединился к Колосу.
Всего в УПЛ Евгений отыграл 84 матча, из них 33 – "на ноль". Также он выступал с Колосом в Лиге Европы и Лиге конференций, где в четырех играх оформил два клиншита. Кроме того, Волынец уже вызывался в национальную сборную Украины, но пока за нее не дебютировал.