Днепр-1 объявил о возвращении результативного легионера

СК Днепр-1 объявил о возвращении хорватского футболиста Марио Чуже. Нападающий перешел в Днепр-1 из Динамо Загреб.

Возвращение Чуже

Хорватский форвард Марио Чуже, контракт которого принадлежит загребскому Динамо, снова продолжит карьеру в Днепре-1.

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