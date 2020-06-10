Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о том, кого бы хотел пригласить в свою команду. Михайленко интересуется футболистами "Динамо".

Дмитрий Михайленко также рассказал о судьбе арендованных у "Динамо" Сергея Булеца и Владислава Супряги. Слова наставника днепрян цитирует Meta-ratings.

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Посмотрим, как "Динамо" закончит чемпионат. В этой ситуации от "Динамо" многое зависит. Но я бы хотел, чтобы Супряга и Булеца остались, не отказался бы от таких игроков. "Днипру-1" интересны Цыганков и Вербич, но, думаю, это нереально,

– сказал Михайленко.

Супряга и Булеца останутся в "Днепре-1"

"Динамо" и "Днепр-1" ведут переговоры о продлении арендного соглашения. Оба игрока также готовы остаться в днепровском клубе еще на один год.

В этом сезоне 20-летний Супряга сыграл 19 матчей. В его активе 9 голов. Сергей Булеца сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Арендные соглашения Супряги и Булецы рассчитаны до 30 июня 2020 года. Оба игрока стали чемпионами мира в 2019 году.

Ранее "Динамо" сообщило, что все футболисты, которые в этом сезоне играют в аренде, вернутся в клуб по окончании сезона.