Днепр-1 может возглавить Ротань: тренер может совмещать с работой в сборной Украины U-21

Днепровский клуб рассматривает несколько вариантов взамен Игорю Йовичевичу, который уже одной ногой в Шахтере. Руководство Днепр-1 не прочь доверить должность главного тренера ветерана команды Руслану Ротаню.

Еще одна потенциальная замена на должность Йовичевича

Руслану Ротаню всего 40 лет, а его уже можно смело называть легендой днепровского клуба. Наставник возглавляет молодежную сборную Украины, которую попытается вывести на чемпионат Европы-2023.

Читайте также Пока Йовичевича сватают в Шахтер: Днепр-1 присматривается к иностранным тренерам

Однако матчи плей-офф Евро-2023, которые состоятся в сентябре 2022 года, Ротань делит работу в сборной с работой на тренерском мостике Днепра-1.

Днепровский клуб готов предложить Ротаню должность главного тренера, если Игорь Йовичевич таки покинет команду. Днепр-1 даже не прочь, чтобы наставник совмещал две работы – команде и сборной Украины U-21.

Определились даты матчей сборной Украины U-21 в плей-офф отбора Евро-2023. Подопечные Руслана Ротаня сыграют 23 и 27 сентября 2022 года. Соперником станет Словакия.

Главным тренером команды остается хорватский специалист. Однако все больше слухов разлетается вокруг перехода Йовичевича в Шахтер.

Интересно, что, по информации Fanday, третья команда УПЛ рассматривает только кандидатуры иностранных специалистов. В украинский вектор Днепр-1 даже не смотрит.

Что известно о тренерской карьере Руслана Ротаня