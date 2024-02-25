Подножка лидеру: Днепр-1 сенсационно потерял очки в матче аутсайдером – видеообзор

Команда Юрия Максимова является одним из главных претендентов на золотые медали. В матче 18-го тура Днепр-1 принимал аутсайдера чемпионата команду Минай.

Днепр-1 – Минай 1:1

Голы: Пихаленок, 51 (с пен.) – Ременяк, 25

Нереализованный пенальти: Кораблин, 40

Трансферный бан помешал Днепру-1 качественно усилить состав во время зимнего перерыва. Лишь арендованный у Шахтера Олег Очеретько стал новичком команды Максимова, пишет 24 Канал.

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Неожиданный результат в Днепре

Несмотря на свой незавидный статус Минай первым открыл счет во встрече. Результативный удар вышел у Ременяка, который слета пробил после паса Устименко.

На этом гости не остановились. Активного Устименко в штрафной площадке недозволенным приемом остановил Сарапий. Арбитр после подсказок ассистентов назначил пенальти. Однако голкипер Днепра-1 Волынец спас команду после удара Кораблина по центру ворот.

Холодный душ подействовал на подопечных Максимова. Во втором тайме "спортклубовцы" прибавили в активности. Это принесло результат на 51-й минуте встречи. Защитник Миная Корнийчук сыграл рукой в штрафной площадке. Судья матча во второй раз назначил одиннадцатиметровый. Пихаленок не повторил ошибок Кораблина и четко реализовал пенальти.

До финального свистка Днепр-1 пытался вырвать победу. Хорошую возможность забить дебютный гол имел Кивинда. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную ничью.

Днепр-1 остался на второй строчке, но теперь команда Максимова отстает от Кривбасса на два очка.

Минай добавил в свою копилку один балл. Однако закарпатцы продолжают замыкать турнирную таблицу.

Видеообзор матча Днепр-1 – Минай