В погоне за "фартовым" Шахтером: Днепр-1 громко разгромил Металлист – видеообзор

Днепровский коллектив не желает отпускать свое в битве с Шахтером за чемпионство. Но вот донецкому коллективу улыбнулся нрав.

Днепр-1 – Металлист 5:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Подлепенец, 76

Днепр-1 и Металлист провели встречу в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "спортклубовцы". Днепряне питают надежды украсть победу у донецкого Шахтера, пишет 24 Канал.

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Надо спрыгнуть в несколько раз выше себя

Днепр-1 все силы отдает, чтобы вернуть себе лидерские позиции в чемпионате Украины и впервые в своей истории стать чемпионом страны. В своем матче "спортклубовцы" разобрались без проблем, а вот в матче Шахтера судьи допустили роковую ошибку, не засчитав гол Прохожу, что может ударить по амбициям днепровской команды

Интриги как таковой в матче не было, поскольку "спортклубовцы" на несколько голов выше выглядели, чем их характерный соперник, который в этом поединке своим козырем похвастаться не смог. Однако днепряне смогли "размочить" ворота Металлиста только в конце первого тайма, но трижды. Сначала Пеглоу отличился дублем, а впоследствии гол на свой счет записал еще и закрывший все вопросы во встрече Гуцуляк 3:0.

Второй тайм не принес никаких интересов в плане интриги – Днепр-1 продолжал атаковать, а Металлист терпел нашествие своего маститого соперника. Однако "спортклубовцев" отличиться забить голами смогли снова только в конце тайма. К авторам забитых голов в матче записался еще и Пидлепенец, а хет-триком во встрече отличился Пеглоу, громко закрывший дверь матча, 5:0.

Таким образом, Днепр-1 всеми силами пытается продемонстрировать, чего они стоят, однако Шахтер не отпускает своего, хотя и "горнякам" помогли в победном матче с Минаем (1:0) судьи. "Спортклубовцы" занимают вторую строчку УПЛ (54 очка в активе), отставая от "кротов" на 5 пунктов, однако днепряне все еще имеют матч в запасе. Что касается Металлиста, то команда находится в прямой зоне вылета, заняв 15 место чемпионата (19 очков в активе).

Видеообзор матча Днепр-1 – Металлист: