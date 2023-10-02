Днепр-1 – Металлист 1925 1:0

Гол: Леднев, 56

Новая неделя в Украине началась с последнего матча 9-го тура УПЛ между Днепром-1 и Металлистом 1925, пишет 24 Канал.

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В первой части встречи команды были очень скупы на результативные удары. Оба коллектива на обоих не смогли забить хотя бы одного гола.

Через несколько минут после начала второго тайма Днепр-1 на правах хозяина открыл счет во встрече.

Леднев решил взять на себя инициативу после передачи с фланга от Пуриты. Богдан нанес удар из-за пределов штрафной и не прогадал. Мяч за невероятной траекторией залетел в ворота харьковчан. У голкипера Металлиста 1925 Мозиля просто не было шансов, ведь мяч в последний момент неожиданно изменил траекторию полета.

Подопечные Максимова повели в счете 1:0 на 56-й минуте встречи.

Как одни, так и другие могли делать счет больше. В одном из эпизодов футболисты Металлиста 1925 апеллировали об игре рукой от Гуцуляка в штрафной соперника. Однако судья после рекомендаций людей за ВАР решил не назначать 11-метрового.

Практически сразу Кравец после подачи с углового чуть не поразил ударом головой дальний нижний угол ворот гостей.

До финального свистка счет так и не изменился – 1:0, победа за днепрянами.