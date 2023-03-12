Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция центрального матча УПЛ – видео

Киевское Динамо сыграет против лидера УПЛ в воскресенье, 12 марта. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Динамо доступна на сайте 24 канала.

В воскресенье, 12 марта, пройдет центральный поединок 17-го тура УПЛ. В Ужгороде лидер турнирной таблицы Днепр-1 будет противостоять киевскому Динамо.

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Команда Александра Кучера продолжает сенсационно удерживать лидерство в чемпионате Украины. Правда, ничья в стартовой игре 2023 против Александрии подкосила днепрян. Это позволило Шахтеру сравняться со спортклубом по очкам.

Динамо проваливает этот сезон. Команда Мирчи Луческу позорно вылетела из еврокубков, а в чемпионате уже семь раз потеряла очки. Киевляне идут на четвертом месте, отставая от Днепра-1 и Шахтера на шесть баллов при игре в запасе у конкурентов.

Одно из поражений Динамо произошло как раз в матче против днепрян в первом круге. В конце августа подопечные Кучера отгрузили "бело-синим" три сухих мяча. Точными ударами отличились Сарапий, Пихаленок и Рубчинский.

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Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Динамо состоится на сайте 24 канала. Видео доступно в этой новости ниже. Начало – 12 марта в 13:00 по Киеву.

Днепр-1 – Динамо онлайн