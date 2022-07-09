Днепр-1 "похоронил" соперника в футбольном матче с хоккейным счетом 14:0

Днепр-1 начал подготовку к новому футбольному сезону. В Словении подопечные Игоря Йовичевича проехались в контрольном спарринге по словенской Чарде.

Результативная победа

Тренировочный сбор Днепра-1 будет проходить в Словении до 22 июля. За это время днепровский клуб планирует провести четыре спарринга, один из которых уже состоялся.

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8 июля команда Игоря Йовичевича встречалась со словенской Чардой. В первом тайме украинцы наколотили в ворота соперника пять голов. Девять мячей влетели во владение Чарды во второй 45-минутке.

В итоге – 14:0, сокрушительное поражение словенского клуба на собрании.

Хет-триком отличились главный бомбардир команды Довбык и Лебедев. Дубли в активе Громова, Лучкевича и Пихаленко. Еще по одному мячу забили Соловьев и Сарапий.

Полное видео матча Днепр-1 – Чарда

Следующий матч Днепр-1 проведет 14 июля. Соперником украинцев будет кипрский Арис.

Еще днепрян ждут контрольные поединки с разницей в один день – против иерусалимского Бейтара (21 июля) и саудовского Аль-Насра (22 июля).

Напомним, что в сезоне-2021/2022, который из-за войны закончился досрочно, Днепр-1 занял третье место. Днепряне будут представлять страну в квалификации Лиги Европы.

Не исключено, что на тренерском мостике команды произойдут перемены. Ведь Игоря Йовичевича активно сватают в Шахтер, где он может стать преемником Роберто Де Дзерби.