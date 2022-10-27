Днепр-1 обыграл Аполлон и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций: видео гола

Команда по УПЛ без проблем переиграла соперника из Кипра и обеспечила себе как минимум участие в стыковых матчах. Более того, подопечные Кучера еще могут обойти АЗ Алкмаар и выиграть группу.

Днепр-1 – Аполлон

Гол: Пихаленок, 39.

Днепр-1 отыграл свой уже пятый матч в Лиге конференций. Команда Александра Кучера принимала на "своем" поле Аполлон из Кипра, который неделю назад уверенно одолели на выезде, пишет 24 канал.

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В этот раз украинцы подходили к игре в более комфортном положении. Днепряне занимали второе место в квартете и опережали чемпионов Кипра на три балла. Как минимум ничья гарантировала бы представителю УПЛ выход в плей-офф в первом же своём евросезоне.

Все решила пушка Пихаленка

Украинцы с первых минут прибрали инициативу к своим ногам и почти не подпускали гостей к воротам Валефа. Выйти вперед Днепру-1 позволил красивый гол перед перерывом.

Получив мяч от Адамюка, Пихаленок сместился в центр и нанес закрученный удар по воротам Аполлона из-за пределов штрафной. Кипер гостей потерял позицию и пропустил в дальний от себя угол.

Видео гола Пихаленка:

Во второй половине игры днепряне засушили игру и пытались ловить соперника на контратаках. В свою очередь Аполлон пытался пробиться к воротам Валефа, однако успеха киприоты не добились.

В конце Аполлон еще и в меньшинстве остался, нервы сдали в вышедшем на замену Жраді. А Днепр-1 упустил возможность добить соперника в компенсированное время. Логинов пробил выше метров пять.

Исторический успех Днепра-1

Таким образом, уже в первом своем евросезоне Днепр-1 обеспечил себе выход в плей-офф еврокубков. Второе место позволит украинцам сыграть в раунде плей-офф с одной из команд, которая заняла третье место в группах Лиги Европы.

При этом у подопечных Кучера есть шанс выиграть группу и напрямую пройти в 1/8 финала. В параллельном матче АЗ обыграл Вадуц, поэтому сохранил двухочковое преимущество над Днепром-1. Через неделю команды сойдутся в дуэли в Алкмааре, где нашему представителю нужна только победа.

Турнирная таблица