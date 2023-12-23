Третий украинец в НБА: участник Евробаскета-2022 подписал контракт с Нью-Йорк Никс
Источник:Нью-Йорк Никс
Клуб НБА Нью-Йорк Никс объявил о подписании соглашения с украинским центровым Дмитрием Скапинцевым. Игрок сборной Украины будет совмещать выступления за основную команду и фарм-клуб.
Дмитрий Скапинцев переехал в США осенью 2022 года. Украинец сначала подписал контракт с фарм-клубом Нью-Йорка – Вестчестер Никс.
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Еще один украинец будет играть в НБА
После первого сезона в G-лиге Скапинцев присоединился к Нью-Йорку Никс для участия в Летней лиге НБА 2023 года. 3 августа с украинцем был подписан контракт, но в середине сентября он был отменен.
В текущем сезоне в G-лиге Скапинцев в среднем набирал за матч 5,9 очка, делал 4,3 подбора и 1,7 передачи. На паркете в среднем украинец проводил 18,6 минут игрового времени.
Двухсторонний контракт Скапинцева позволяет ему играть за Нью-Йорк Никс и Вестчестер Никс. Правда, за основную команду он сможет сыграть не больше 50 матчей.
Если Дмитрий дебютирует за Нью-Йорк Никс, то станет третьим украинцем в НБА. Сейчас в лиге выступают Святослав Михайлюк за Бостон и Юрий Лень в Сакраменто.
Что известно о Дмитрии Скапинцеве
- Дмитрий начал профессиональную карьеру в Черкасских мавпах. В составе черкасской команды он играл с 2015 по 2021 год.
- В 2021 году Скапинцев перешел в Киев-Баскет. Из-за полномасштабной агрессии России сезон в Украине не был завершен. Поэтому Дмитрий продолжил карьеру в литовском Пено Жвайгждес.
- Скапинцев в составе сборной Украины участвовал в Евробаскете-2022. В его активе два поединка.