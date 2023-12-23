Дмитро Скапінцев переїхав до США восени 2022 року. Українець спочатку підписав контракт з фарм-клубом Нью-Йорку – Вестчестер Нікс.

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Ще один українець гратиме в НБА

Після першого сезону в G-лізі Скапінцев приєднався до Нью-Йорк Нікс для участі в Літній лізі НБА 2023 року. 3 серпня з українцем підписали контракт, але в середині вересня він був скасований.

У поточному сезоні у G-лізі Скапінцев у середньому набирав за матч 5,9 очка, робив 4,3 підбирання і 1,7 передачі. На паркеті в середньому українець проводив 18,6 хвилини ігрового часу.

Двосторонній контракт Скапінцева дозволяє йому грати за Нью-Йорк Нікс та Вестчестер Нікс. Щоправда, за основну команду він зможе зіграти не більше 50 матчів.

Якщо Дмитро дебютує за Нью-Йорк Нікс, то стане третім українцем в НБА. Наразі в лізі виступають Святослав Михайлюк за Бостон та Юрій Лень у Сакраменто.

Що відомо про Дмитра Скапінцева