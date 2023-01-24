Титулованный украинский фигурист и участник юношеской Олимпиады Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом
24 января 2023, 13:46Читати новину українською
Источник:Skate Ukraine
Под Бахмутом погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было 25 лет.
Дмитрий Шарпар был родом из Харькова. Занимался фигурным катанием – выступал в паре с Анастасией Побиженко.
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Дмитрий Шарпар и Анастасия Побиженко были двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014 – 2015) и участниками юношеских Олимпийских игр (вошли в топ-10). А на взрослом уровне – серебряными призерами чемпионата Украины (2015 – 2016).
После спортивной карьеры Дмитрий Шарпар был артистом циркового шоу на льду "Гранд".