Эмоции чемпионства омрачены утратой: голкипер Шахтера прослезился из-за смерти брата на войне

В сентябре 2023 года у Дмитрия Ризныка на войне погиб старший брат Сергей. Игрок не смог сдержать эмоций после получения официального чемпионства.

В субботу, 11 мая, состоялся центральный матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором Шахтер принимал Динамо. "Горняки" минимально победили киевлян благодаря реализованному пенальти Георгия Судакова и официально стали чемпионами Украины сезона-2023/2024.

Читайте также Легионер, которому указал на дверь Шахтер, забил дебютный гол за океаном: яркое видео

Дмитрий Ризнык не смог сдержать слез во время празднования

Брат голкипера Шахтера, Сергей Ризнык, погиб 7 сентября 2023 года на Луганщине от минно-взрывной травмы. Мужчине было 34 года.

На празднование чемпионства Шахтера Дмитрий Ризнык сначала сидел сам со слезами на глазах, а уже потом присоединился к команде.

Эмоции такие были... Хотелось порадоваться, но у меня такая ситуация в семье. Может, знаете – брат погиб на войне. Он не дождался. Мы с ним говорили об этом до того, как он погиб. Поэтому для меня это было эмоционально очень тяжело. Может, он там и видел эту победу,

– рассказал Дмитрий.

Также он добавил, что минуты молчания для него несут особый смысл, поскольку это напоминание, что в Украине идет война и наши ребята находятся на передовой. В частности он поблагодарил украинских военных за то, что они дают возможность играть и существовать Украине как нации.

В сезоне-2023/2024 Дмитрий Ризнык сыграл за Шахтер 38 матчей, в которых пропустил 39 голов и 17 раз ворота оставались "сухими".

Шахтер получил свое юбилейное 15-е чемпионство. К золотым наградам команда Марино Пушича сможет добавить Кубок Украины, если в финале победит Ворсклы