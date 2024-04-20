Врал, что ходит на борьбу: Пидручный стал биатлонистом вопреки желанию родителей

Дмитрий Пидручный мог заниматься совсем другим видом спорта. Родителям украинского биатлониста было не по нраву его увлечение лыжами.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный вспомнил, как начал заниматься биатлоном в детстве. По словам чемпиона мира 2019 года в гонке преследования, ему приходилось врать родителям, чтобы кататься на лыжах в секции.

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Подручный скрывал от родителей занятия на лыжах

"Сначала я шел по стопам родителей, но они были не в восторге от этого. Мама откровенно была против того, чтобы я занимался лыжными гонками, ведь по своему опыту знала, что это очень сложный вид спорта, как физически, так и морально. Помню, когда возобновила свою работу лыжная база в нашем городе, много друзей начали там заниматься.

Узнав об этом, мне запрещали туда ходить. Поэтому я говорил, что иду на греко-римскую борьбу, а сам убегал на лыжи. Мама узнала об этом, когда тренер позвонил и спросил: "Почему Димы нет на тренировках?". После этого мне и лыжным гонкам ничего не мешало. Получив первые успехи, меня заметили и пригласили к себе тренеры по биатлону", – сказал Пидручный.

В прошлом сезоне Пидручный только один раз попал в топ-10 в личных гонках на уровне Кубка мира, а сборная Украины не получила ни одной медали.