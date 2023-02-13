Лидер сборной Украины Пидручный пропустит "индивидуалку" ЧМ-2023 по биатлону

Уже 14 февраля в немецком Оберхофе возобновится чемпионат мира-2023 по биатлону. В этот день биатлонисты сразятся за награды в мужской индивидуальной гонке.

Сборная Украины не будет представлена в этой гонке в самом сильном составе. Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что участие в "индивидуалке" не примет Дмитрий Пидручный, классно выступающий на ЧМ-2023.

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Прервется попадание в топ-10

Биатлонист из Тернополя показывает самые лучшие результаты в составе обеих украинских команд.

Пидручному дадут время на отдых, ведь недавно Дмитрий перенес операцию на разорванном мениске.

Ожидается, что капитан мужской сборной выйдет на немецкую трассу уже в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, которая состоится 16 февраля.

Перед этим в поклонники биатлона насладятся двумя индивидуальными гонками (у женщин и мужчин).

Также биатлонистов и фанатов этого зимнего вида спорта ждут две традиционные эстафеты и масс-старты. Чемпионат мира-2023 в Оберхофе продлится до 19 февраля включительно.

Как Пидручный выступает на ЧМ-2023 по биатлону