Лидер сборной Украины Пидручный пропустит "индивидуалку" ЧМ-2023 по биатлону
Источник:Суспільне Спорт
Уже 14 февраля в немецком Оберхофе возобновится чемпионат мира-2023 по биатлону. В этот день биатлонисты сразятся за награды в мужской индивидуальной гонке.
Сборная Украины не будет представлена в этой гонке в самом сильном составе. Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что участие в "индивидуалке" не примет Дмитрий Пидручный, классно выступающий на ЧМ-2023.
Интересно прочитать "Добро пожаловать в команду": звездный Бьо поздравил Подручного с 5-м место на ЧМ-2023
Прервется попадание в топ-10
Биатлонист из Тернополя показывает самые лучшие результаты в составе обеих украинских команд.
Пидручному дадут время на отдых, ведь недавно Дмитрий перенес операцию на разорванном мениске.
Ожидается, что капитан мужской сборной выйдет на немецкую трассу уже в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, которая состоится 16 февраля.
Перед этим в поклонники биатлона насладятся двумя индивидуальными гонками (у женщин и мужчин).
Также биатлонистов и фанатов этого зимнего вида спорта ждут две традиционные эстафеты и масс-старты. Чемпионат мира-2023 в Оберхофе продлится до 19 февраля включительно.
Как Пидручный выступает на ЧМ-2023 по биатлону
- Дмитрий попал в украинскую четверку, представлявшую нашу страну в смешанной эстафете. Однако та гонка для наших биатлонистов не задалась – только 10 место.
- А вот первый личный старт Пидручного на ЧМ-2023 показался куда лучше. Дмитрий заехал в цветочную церемонию (5-я позиция) по итогам спринта. Украинец стал единственным биатлонистом из топ-6, не выступающим за сборную Норвегии. Соперники из этой скандинавской страны поддержали Дмитрия и поздравили с отличным результатом. Среди таких был Тарьей Бьо и Стурла Легрейд.
- В преследовании Пидручный несколько потерял по позициям и финишировал восьмым. Дмитрий прошел три огневых рубежа на ноль и только на первой стойке промахнулся дважды.