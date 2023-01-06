Это наказание они несут вполне заслуженно – Пидручный об отстранении россиян и белорусов

Российские и белорусские биатлонисты не выступают в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает такое отстранение представителей страны-террориста вполне заслуженным.

Свое мнение о том, сколько должны продлиться такие санкции, Дмитрий Пидручный озвучил в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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По словам Пидручного, спортивные санкции "должны продолжаться, пока не закончится война, пока россияне не выплатят все репарации".

Допускать россиян в цивилизованный мир, я же сейчас не только о биатлоне, – это не правильно. Это наказание они несут вполне заслуженно. Каждый гражданин России отвечает за происходящее у нас в стране. Многие украинские спортсмены погибли из-за российской агрессии, некоторым пришлось изменить свою деятельность и встать на защиту страны, некоторые не могут тренироваться, потому что россияне разрушили спортивную инфраструктуру. Разве представители России и Беларуси имеют право выступать? Эти санкции вполне оправданы, их нужно сохранить и дальше, а, возможно, даже и усилить,

– рассказал Дмитрий Пидручный.

Биатлонисту не очень нравится мнение, чтобы допустить представителей России и Беларуси к соревнованиям, если они осудят войну. Все потому, что спорт в России – это один из элементов государственной политики и пропаганды.

"Трудно поверить в то, что кто-то из сборной России сможет осудить действия своей страны. Большинство российских биатлонистов имеют воинские звания", – отметил Пидручный.

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Но не все в Европе и в мире это знают и понимают. Следовательно, и поддаются на российскую пропаганду, которая и дальше достаточно мощно работает. В качестве примера Пидручный приводит неоднозначные высказывания братьев Фуркадов или Доротеи Вирер, выступившей за возвращение россиян. Все это происходит из-за того, что у этих спортсменов не всегда есть достоверная информация о том, что происходит, как в Украине, так и в России.

"Конечно, нам странно слышать что-то подобное от таких выдающихся спортсменов. Мы должны доносить миру правду, говорить о том, что на самом деле происходит. Вместе мы сможем добиться этого. В то же время многие мировые биатлонисты начали интересоваться событиями в Украине. В первые дни войны мне писали многие спортсмены, они многого не знали. Они начали следить за нами и наблюдать за тем, что происходит на самом деле. Сейчас мы ощущаем много поддержки. Мы можем видеть, как многие спортсмены выступают на этапах Кубка мира с украинской символикой. Это приятно, это свидетельствует о том, что они помнят о войне", – отметил Пидручный.