Пидручный рассказал о возможности окончания карьеры и кто станет капитаном сборной Украины

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный уже неоднократно думал об окончании профессиональной карьеры. Пока спортсмен восстанавливается после травмы и связанной с этим операции.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Дмитрий Пидручный рассказал о том, когда он может закончить карьеру биатлониста. И кто тогда может стать капитаном сборной Украины после него?

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"У меня мысли об окончании карьеры уже с 2018 года. Я думаю, что подобные мысли есть у каждого спортсмена. Сейчас я хотел бы продолжить заниматься любимым делом. Таких мыслей о том, что я хочу закончить карьеру нет. В моих планах – восстановиться и вернуться к тренировкам. Как минимум этот сезон я планирую выступать. Что будет дальше – не знаю. Есть разные факторы, которые могут повлиять на мое решение", – рассказал Дмитрий Пидручный.

Следует напомнить, что в конце 2022 года Дмитрий Пидручный баллотировался на пост президента Федерации биатлона Украины. Но проиграл борьбу за это место во время голосования. Новым президентом ФБУ стал народный депутат Иван Крулько.

Пока Дмитрий Пидручный проходит процесс реабилитации после травмы и операции, которые ему сделали в начале сезона. Если все будет хорошо, биатлонист планирует вернуться к стартующему 8 февраля чемпионату мира.

Следовательно, сборная Украины вынуждена обходиться без своего капитана. Сам Пидручный выделил среди биатлонистов сборной того, кто может стать капитаном после него.

"Пока можем выделить Антона Дудченко, он очень сильно вырос за последние несколько сезонов. Возможно, через год – два мы увидим другие фамилии. Тот же Виталий Манзин, он сейчас хорошо проявляет себя на соревнованиях", – отметил Дмитрий Пидручный.