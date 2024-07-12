Эстония не дала пересечься: арбитр, прошедший плен России судил матч пророссийского клуба

УЕФА назначил украинского арбитра Дмитрия Кубряка на матч пророссийского клуба. Рефери был одним из защитников "Азовстали" и прошел российский плен.

В четверг, 11 июля, состоялся первый матч квалификационного раунда Лиги конференций. Армянский Урарту обыграл эстонский Калев со счетом 2:1.

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Защитник "Азовстали" рассудил матч с пророссийским клубом

За Урарту выступают шестеро граждан России: голкипер Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев. В частности команду тренирует один из экс-тренеров московского Спартака Дмитрий Гунько, а владельцем клуба является российский бизнесмен Джеван Челоянц.

УЕФА назначила на матч украинского арбитра Дмитрия Кубряка, который был освобожден из российского плена в сентябре 2022 года.

Однако российских футболистов в противостоянии не было. Эстония отказала во въезде каждому игроку, который имеет российский паспорт, поэтому ни один из них и не участвовал в поединке. Единственный, кто сумел пересечь границу – это тренер.

История Дмитрия Кубряка

Мужчина является украинским арбитром и нейрохирургом. Он участвовал в одной из самых опасных операций в городе Мариуполь, став одним из тех, кто на вертолете долетел до блокадного города, чтобы оказать помощь раненым.

12 апреля 2022 года Дмитрий Кубряк вместе с другими защитниками Мариуполя попал в российский плен. Боец пережил теракт в Еленовке в июле 2022 года.

22 сентября 2022 года Дмитрия освободили из плена в рамках обмена.

Отметим, что сейчас Кубряк обслуживает и матчи УПЛ.