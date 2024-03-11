Сбрасывают балласт: опытный защитник исчез из заявки Шахтера – демонстративный кадр

В заявке донецкого Шахтера на текущий сезон-2023/2024 произошли изменения. На официальном сайте УПЛ в список отзаявленных игроков попал опытный центрбек Дмитрий Чигринский.

Похоже, что вскоре 37-летний защитник официально больше не будет футболистом донецкого Шахтера. Также Дмитрий Чигринский исчез из состава команды на официальном сайте "горняков".

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Минус один опытный защитник

Контракт футболиста с дончанами истекает уже в конце текущего сезона-2023/2024. На сайте "горняков" остается 9 игроков защиты: Лемкин, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Мироши, Азаров, Ракицкий, Педриньо и Гочолеишвили.

Интересно, что ранее агент Александр Панков, который является представителем Чигринского, отреагировал на отсутствие Дмитрия на официальном сайте Шахтера. Тогда агент передал "привет" дизайнеру сайта.



Чигринского исключили из заявки Шахтера / Скриншот с сайта УПЛ

Напомним, что на Чигринского вообще не делали ставку в донецком клубе. Дмитрий вернулся в Шахтер в начале августа 2023-го года в статусе свободного агента. В этом сезоне принял участие лишь в 4-х матчах "горняков", в которых не отметился результативными действиями. Всего провел на футбольном поле 299 минут.

Всего за все время в футболке Шахтера Чигринский провел 193 матча (16 голов и 2 ассиста).