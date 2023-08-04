Шахтер вернул легендарного защитника, который поиграл за Барселону
Источник:официальный сайт Шахтера
Донецкий Шахтер объявил о трансфере 36-летнего центрального защитника Дмитрия Чигринского. "Горняки" и опытный футболист снова воссоединились.
Дончанам удалось договориться с опытным защитником, который в последнее время играл в Греции. Дмитрий Чигринский добрался до Шахтера абсолютно бесплатно, ведь перешел в донецкий клуб в статусе свободного агента.
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Возвращение легенды
Контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2024 года.
Интересно, что раньше Чигринский уверял, что хотел бы продолжить карьеру с границами родной страны. Но вернулся домой.
Уже 6 августа Чигринский может дебютировать за Шахтер по возвращении в донецкий клуб. В этот день "горняки" сыграют благотворительный матч против английского Тоттенхэма.
Что касается официальных поединков, то здесь дебют Чигринского может прийтись на 12 августа, когда дончане сыграют в УПЛ против Александрии.
Шахтерское сердце Дмитрия Чигринского
- В 2002 году Чигринский перешел из УФК Львов в Шахтер-2.
- Через четыре года присоединился к первой команде "горняков". До этого ездил в аренду в запорожский Металлург.
- После трех лет выступлений с донецким коллективом привлек внимание Барселоны. Но закрепиться в испанском гранде так и не смог. 31 августа 2009 ушел в Барселону, а уже 6 июля 2010 вернулся в Шахтер, за который выступал еще в течение 5 лет.
- В 2015 Чигринский подписал контракт с Днепром.
- Уже в следующем году пошел играть в Грецию, где выступал с АЭК Афины и Ионикос.
- Ранее с Шахтером стал победителем Кубка УЕФА-2008/2009 (теперь – Лига Европы), 7 раз становился чемпионом Украины, четырежды поднимал над председателем Кубок страны и дважды Суперкубок Украины.
- В футболке Шахтера защитник провел уже 189 матчей (больше всего поединков за один клуб) – 16 голов и 2 ассиста.