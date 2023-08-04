Шахтер вернул легендарного защитника, который поиграл за Барселону

Донецкий Шахтер объявил о трансфере 36-летнего центрального защитника Дмитрия Чигринского. "Горняки" и опытный футболист снова воссоединились.

Дончанам удалось договориться с опытным защитником, который в последнее время играл в Греции. Дмитрий Чигринский добрался до Шахтера абсолютно бесплатно, ведь перешел в донецкий клуб в статусе свободного агента.

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Возвращение легенды

Контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2024 года.

Интересно, что раньше Чигринский уверял, что хотел бы продолжить карьеру с границами родной страны. Но вернулся домой.

Уже 6 августа Чигринский может дебютировать за Шахтер по возвращении в донецкий клуб. В этот день "горняки" сыграют благотворительный матч против английского Тоттенхэма.

Что касается официальных поединков, то здесь дебют Чигринского может прийтись на 12 августа, когда дончане сыграют в УПЛ против Александрии.

Шахтерское сердце Дмитрия Чигринского