Шахтер вернул легендарного защитника, который поиграл за Барселону

4 августа 2023, 16:29
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Источник:

официальный сайт Шахтера

Донецкий Шахтер объявил о трансфере 36-летнего центрального защитника Дмитрия Чигринского. "Горняки" и опытный футболист снова воссоединились.

Дончанам удалось договориться с опытным защитником, который в последнее время играл в Греции. Дмитрий Чигринский добрался до Шахтера абсолютно бесплатно, ведь перешел в донецкий клуб в статусе свободного агента.

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Возвращение легенды

Контракт с "горняками" рассчитан до конца июня 2024 года.

Интересно, что раньше Чигринский уверял, что хотел бы продолжить карьеру с границами родной страны. Но вернулся домой.

Уже 6 августа Чигринский может дебютировать за Шахтер по возвращении в донецкий клуб. В этот день "горняки" сыграют благотворительный матч против английского Тоттенхэма.

Что касается официальных поединков, то здесь дебют Чигринского может прийтись на 12 августа, когда дончане сыграют в УПЛ против Александрии.

Шахтерское сердце Дмитрия Чигринского

  • В 2002 году Чигринский перешел из УФК Львов в Шахтер-2.
  • Через четыре года присоединился к первой команде "горняков". До этого ездил в аренду в запорожский Металлург.
  • После трех лет выступлений с донецким коллективом привлек внимание Барселоны. Но закрепиться в испанском гранде так и не смог. 31 августа 2009 ушел в Барселону, а уже 6 июля 2010 вернулся в Шахтер, за который выступал еще в течение 5 лет.
  • В 2015 Чигринский подписал контракт с Днепром.
  • Уже в следующем году пошел играть в Грецию, где выступал с АЭК Афины и Ионикос.
  • Ранее с Шахтером стал победителем Кубка УЕФА-2008/2009 (теперь – Лига Европы), 7 раз становился чемпионом Украины, четырежды поднимал над председателем Кубок страны и дважды Суперкубок Украины.
  • В футболке Шахтера защитник провел уже 189 матчей (больше всего поединков за один клуб) – 16 голов и 2 ассиста.
Автор: Софія Кулай