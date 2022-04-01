Для меня этих людей больше не существует, – Кравец "похоронил" для себя россиян

Бывший форвард Динамо Артем Кравец выразил свое мнение по поводу войны в Украине, которую развязала Россия. Футболист уверен в победе родной страны и сделал резкое заявление в сторону всех россиян.

Кравец: Таким действиям не может быть никакого оправдания

32-летний нападающий верит в ВСУ, украинский народ и не сомневается в победе Украины над захватчиками. Артем Кравец рассказал, что помогает землякам всем, чем только может.

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Футболист надеется, что Украине удастся вернуть временно оккупированные земли и восстановить целостность страны.

Бывший динамовец поблагодарил каждого украинца, дающего достойный отпор врагу. С 24 февраля русский народ навсегда скончался для Кравца.

Артем раскритиковал россиян, продолжающих молчать о войне в Украине.

Очень надеюсь, что каждая жизнь, которую положила наша страна, все погибшие — это не напрасно. Мы восстановим нашу целостность и независимость от наших друзей, которые пошли на нас войной. Огромная гордость и уважение каждому украинцу, сейчас помогающему в войне против фашистов, будем называть вещи своими именами. Люди из страны, которая сейчас воюет и уничтожает наши города, сидят дома и просто молчат, где бы они ни находились. Таким действиям не может быть никакого оправдания. Для меня этих людей больше не существует,

– рассказал форвард.

Футбольная карьера Артема Кравца