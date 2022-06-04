Для меня это была неожиданность, – Игнатенко о вызове в сборную Украины

К национальной команде присоединился еще один игрок. В Кардифф прибыл игрок Бордо Данило Игнатенко.

Игнатенко: Игра против Шотландии мне очень понравилась

Данило прокомментировал свой вызов в сборную Украины. Он отметил, что для него это было неожиданностью.

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Для меня этот вызов был внезапным. Это мечта детства и я рад, что она сбылась. Я всех футболистов здесь знаю, со всеми играл в чемпионате Украины. Играл с ребятами и в Днепре-1, и в Шахтере,

– сказал игрок.

Игнатенко доволен прибывшим в расположение национальной команды. По его словам, это возможность сразиться с сильнейшими соперниками. Также он прокомментировал игру коллег против Шотландии.

"Я делал все, что от меня зависело в Бордо в очень тяжелое для команды время. Сейчас будем с другими футболистами конкурировать. Футбол – это такой вид спорта, где два парня на одной позиции не могут играть. Это хорошо, ведь за счет конкуренции ты становишься только сильнее.

Игра против Шотландии мне очень понравилась. Они не имели никакого шанса. 100-процентная победа Украины. Уэльс – очень хороший соперник. Эта команда сильна в индивидуальном плане за счет отдельных футболистов. Попробуем их нейтрализовать", – добавил Данило.

Выступления футболиста в прошедшем сезоне

Украинец арендован у донецкого Шахтера.

Данило Игнатенко сыграл в составе Бордо 11 официальных матчей. Семь из них – со старта.

Украинский футболист дебютировал за французскую команду 6 февраля. Однако дебют был не слишком удачным, поскольку Данило сразу заработал изъятие.

Первую часть сезона Игнатенко отыграл в составе Днепра-1, забив 3 гола в 15 поединках.

Украинец отдал ассист за Бордо в матче последнего тура чемпионата Франции. Но, к сожалению, это не спасло его команду из вылета из Ла Лиги 1. Так что в следующем сезоне команда будет играть уже в Лиге 2.

5 июня в финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграет против команды Уэльса. Начало матча в 19.00.