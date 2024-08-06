Дюплантис на Олимпиаде установил два рекорда и в очередной раз переписал историю легкой атлетики

В понедельник, 5 августа, состоялся десятый соревновательный день на летних Олимпийских играх в Париже. Он стал особенным для шведского легкоатлета Армана Дюплантиса.

24-летний прыгун с шестом выиграл уже вторую золотую олимпийскую медаль в своей карьере. К ней он добавил еще и два новых рекорда, пишет 24 Канал.

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Историческая ночь в Париже

Арман Дюплантис обеспечил себе победу уже на высоте 6 метров, до которой дошел также американец Сэм Кендрикс, однако не смог ее взять. Швед при этом безошибочно выполнил все свои попытки, однако не думал останавливаться на достигнутом.

Сначала он покорил планку 6,10 метра. что позволило Дюплантису установить олимпийский рекорд, который до этого принадлежал бразильцу Тьяго Браге (в Рио-2016 – 6,03 метров). После этого же швед решил попробовать превзойти мировой рекорд, который он до этого бил уже восемь раз.

Первые две попытки на высоте 6,25 метра были неудачными, однако третья все же стала исторической.

Смотрите видео с рекордом Дюплантиса

. Арман Дюплантис стал вторым легкоатлетом в истории, который побеждал на двух подряд Олимпиадах в прыжках с шестом. Ранее это удавалось только американцу Бобу Ричардсу (в 1952 и 1956 годах).

Отметим, что шведский спортсмен установил впервые мировой рекорд в феврале 2020 года, когда покорил высоту 6.17 метра. С тех пор Дюплантис каждый раз улучшает свой результат на один сантиметр и уже дошел до высоты 6.25 метра.