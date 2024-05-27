"Сейчас мы не думаем о поединках": тренер Нганну рассказал о жизни боксера после потери сына

Дьюи Купер прокомментировал, как Фрэнсис Нганну переживает потерю сына. Боксер пока не думает о боях.

30 апреля стало известно о смерти 18-месячного сына Фрэнсиса Нганну. Подробности и причины смерти до сих пор неизвестны.

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Нганну не будет драться в ближайшее время

Тренер боксера отметил, что тот пока не думает о боях, поскольку до сих пор не может смириться со смертью сына.

Нганну потерял 18-месячного сына всего месяц назад, поэтому сейчас мы даже не думаем о поединках. Мое сердце и дух все еще с ним. Он находится в процессе исцеления от самого трагического, что может произойти с родителями. Нет ничего более трагичного, чем смерть вашего ребенка. Вы знаете естественный порядок вещей. Мы должны уйти раньше наших детей, поэтому, когда случается что-то подобное, я не уверен, что можно оправиться от чего-то настолько травматического,

– рассказал Купер.

Также он добавил, что Нганну принимает потерю день за днем и пожелал ему исцеления и возможности как-то жить с этим.

Отметим, что Фрэнсис Нганну выразил желание выйти на ринг с будущим соперником Александра Усика – Тайсоном Фьюри.