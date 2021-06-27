Дэвис трижды отправлял непобедимого Барриоса в нокдаун и ярко победил нокаутом: видео

Обладатель титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис нанес первое поражение чемпиону WBA в полусреднем весе Марио Барриосу. Бой на арене State Farm в Атланте завершился в 11 раунде.

Яркая победа над непобедимым

Джервонта Дэвис не только нанес дебютное поражение своему земляку, но и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBA в первом полусреднем весе. Дэвис завоевал пояс в третьем дивизионе.

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Преимущество Джервонты было тотальным. "Танк" трижды отправлял Марио Барриоса в нокдауны – в 8 и 11 раундах. В 8 раунде Барриос дважды побывал на канвасе. Такое развитие событий заставило судью досрочно сигнализировать о завершении боя.

Два нокадуна в 8 раунде: видео

В 11 раунде Дэвису таки удалось завершить поединок победой. Джервонта мощно пробил в корпус соперника, после чего Марио оказался в нокдауне. 26-летнему американцу удалось подняться, но Дэвис мгновенно добил соперника. После этого избиения судья остановил драку и объявил о победе Дэвиса.

Для боксера эта победа стала уже 25-й на профессиональном ринге. Барриос впервые покинул ринг без победы, до этого в его активе было 26 успехов.

Видео нокаута