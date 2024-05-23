"Не думаю, что реванш состоится": Дэвид Хэй – о победе Усика над Фьюри

После победы Александра Усика в поединке за абсолютное чемпионство, Тайсон Фьюри потребовал реванша. Однако, по мнению Дэвида Хэя, сейчас проводить повторный бой нет смысла.

37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Дэвид Хэй не верит в реванш между Усиком и Фьюри

После поражения Тайсон Фьюри потребовал реванша. По мнению бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя, сейчас проводить повторный бой Усику и Фьюри нет смысла.

Я не думаю, что реванш состоится по тем или иным причинам. Но что за бой. Усик, ты легенда,

– сказал Хэй.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.