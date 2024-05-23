37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Девід Хей не вірить у реванш між Усиком та Ф'юрі

Після поразки Тайсон Ф'юрі зажадав реваншу. На думку колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях Девіда Хея, наразі проводити повторний бій Усику та Ф'юрі немає сенсу.

Я не думаю, що реванш відбудеться з тих чи інших причин. Але що за бій. Усик, ти легенда,

– сказав Хей.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.