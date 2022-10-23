Умер владелец команды Формулы-1 и создатель энергетика Red Bull Дитрих Матешиц

Умер владелец команды Формулы-1 Red Bull и разработчик энергетического напитка Red Bull Дитрих Матешиц. Сердце австрийского бизнесмена перестало биться 22 октября в Австрии в возрасте 78 лет.

В команде Red Bull подтвердили смерть Матешица перед квалификацией на гран-при США. В Остине австрийская команда может претендовать на 5-й чемпионский титул среди конструкторов Формулы-1.

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Матешиц болел раком

Об обстоятельствах смерти Матешица не сообщается, но ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем бизнесмена – в том числе о том, что у него обнаружили рак.

Матешиц начинал свою предпринимательскую карьеру в разных европейских компаниях. Успех ему принес выход на рынок энергетика Red Bull, который он начал продавать вместе с партнером из Таиланда.

Напиток на основе кофеина и таурина изначально был задуман как подспорье для водителей-дальнобойщиков и представителей других профессий, нуждающихся в бодрости и концентрации внимания, но быстро завоевал популярность в более широких кругах потребителей.

В 2021 году в мире было продано около 10 млрд банок Red Bull в 172 странах.

В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние Матешица и его партнера Чалео Йювидьи в 4 миллиарда долларов.

Спортивный успех Матешица

Сначала он участвовал в Формуле-1 с командой Sauber в 1990 годах и в начале 2000-х, Матешиц купил команду Jaguar в конце 2004 года и сменил ее на полноценную команду Red Bull на сезон 2005 года. Также он был владельцем команды Alpha Tauri (бывшая Scuderia Toro Rosso).

В Формуле-1 благодаря Red Bull засияли звезды четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и новоиспеченного двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Кроме Формулы-1, австрийский бизнесмен поддерживал NASCAR, чемпионат мира по ралли, ралли "Дакар" и другие соревнования. Также Матешиц основал ряд футбольных клубов под брендом "Ред Булл": Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз, Ред Булл Бразил.

У Дитриха Матешица была страсть к экстремальным видам спорта.