Дисквалификация из-за экипировки: Словения одержала победу в скандальном миксте на Олимпиаде
На Олимпиаде-2022 7 февраля разыграли первые в истории Зимних Игр медали по прыжкам с трамплина в смешанном турнире. Победу одержала сборная Словении.
Череда дисквалификаций
Смешанный турнир по прыжкам с трамплина в Пекине состоял из двух этапов: квалификации и финал. В первом раунде участие принимали десять команд, каждая из них была представлена четырьмя спортсменами (двое мужчин, две женщины), сообщает 24 канал.
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Словении стала олимпийским чемпионом в смешанном командном турнире по прыжкам с трамплина.
Дебютная дисциплина запомнилась рядом дисквалификаций. Это касалось несоответствия костюмов техническому регламенту в женской части соревнований: в первой попытке были аннулированы по одному прыжку в Германии, Японии и Австрии, во второй – оба прыжка у норвежек.
Эти обстоятельства принесли сенсационные медали команде ОКР (серебро) и сборной Канады (бронза).
Сборная Словении выиграла бы турнир даже без дисквалификаций.
Нормальный трамплин (смешанный турнир)
1. Словения – 1001.5 баллов
2. ОКР – 890.3 баллов
3. Канада – 844.6 баллов