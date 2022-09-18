Карпаты на волевых вырвать победу у Диназа, "львы" идут в сезоне без поражений

Львовские Карпаты 18 сентября сыграли на выезде против Диназа в 4 туре Первой лиги Украины. "Львы" вырвали три выездных очка.

Диназ – Карпаты 1:2

Голы: Кос, 34 – Приймак, 64, Дуц, 72

Карпаты приехали в гости в Диназ в статусе лидера чемпионата после 3 туров Первой лиги Украины. Хозяева матча же за три тура набрали всего два очка, пишет 24 канал.

Смотрите также Попавший в плен оккупант "поддержал" львовские Карпаты: мощное видео от ВСУ

Однако уже с первых минут стало ясно, что это будет самая сложная игра для львовского клуба. Диназ боролся на каждом клочке поля и классно выбегал в атаки. Элегантности атакам придавало индивидуальное мастерство некоторых игроков соперника.

"Львы" тоже не отсиживались в обороне, но пропустили первыми. Кос на 34-й минуте прошил сетку ворот Лепки после удара головой – 1:0. Голкипер Карпат пропустил первый гол в сезоне, а Кос забил бывшей команде.

Джокер "львов"

До перерыва, как ни старались гости из Львова, но не сделали равные цифры на табло.

Гола от Карпат пришлось ждать 64 минуты, когда на поле появился Приймак. Владислав красиво обыгрался с Кожановым. Денис тонко отдал на партнера по команде, пробившему мимо руки голкипера Диназу – 1:1.

12 минут понадобилось, чтобы Карпаты впервые в матче повели в счете 1:2. После подачи на дальней стойке Приймак и Дуць засунули мяч в сетку ворот хозяев. Сначала гол записали на Приймака, но последним мяч таки прикоснулся защитник Дуць.

Вторая часть игры полностью была за львовским клубом. Похоже, что в перерыве Андрей Тлумак достучался до своих подопечных.

Могли Карпаты увеличивать свое преимущество, но удары Чачуа и других карпатовцев не преуспели.

В итоге – 1:2, Карпаты вырвали победу у Диназа, который выдал классный первый тайм, но сдулся на фоне "львов" во втором.

Команда Тлумака продолжает идти без поражений – 12 очков в четырех турах.

Диназ с двумя пунктами идет пятым в группе "А".

Результаты других матчей

Группа "А"

Эпицентр – ФСК Мариуполь 1:0

Нива – Полесье 0:0

Буковина – Прикарпатье 0:0 (проходит первый тайм)

Группа "Б"