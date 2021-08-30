Динамо завтра объявит о трансфере бразильского футболиста Витиньо

Киевское Динамо вскоре подпишет контракт с бразильским футболистом. Киевляне договорились о переходе полузащитника Витиньо с Атлетико Паранаэнсе.

Журналист Игорь Цыганик раскрыл подробности ситуации с переходом 22-летнего бразильца в киевский клуб.

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"Витиньо сейчас находится в Киеве, проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра будет объявлено о подписании контракта с Динамо. Главный тренер киевлян Мирча Луческу сейчас находится в Бухаресте, но дал добро на трансфер Витиньо", – сказал Цыганик.

Ранее была информация, что в случае успешной операции Динамо заплатит за футболиста шесть миллионов евро. Transfermarkt оценивает бразильца в три миллиона евро.

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