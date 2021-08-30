Динамо завтра объявит о трансфере бразильского футболиста Витиньо
Источник:Цыганик LIVE
Киевское Динамо вскоре подпишет контракт с бразильским футболистом. Киевляне договорились о переходе полузащитника Витиньо с Атлетико Паранаэнсе.
Журналист Игорь Цыганик раскрыл подробности ситуации с переходом 22-летнего бразильца в киевский клуб.
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"Витиньо сейчас находится в Киеве, проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра будет объявлено о подписании контракта с Динамо. Главный тренер киевлян Мирча Луческу сейчас находится в Бухаресте, но дал добро на трансфер Витиньо", – сказал Цыганик.
Ранее была информация, что в случае успешной операции Динамо заплатит за футболиста шесть миллионов евро. Transfermarkt оценивает бразильца в три миллиона евро.
В Витиньо сорвался трансфер в Бордо
- Переход 22-летнего футболиста в Бордо сорвался из-за того, что французский клуб нарушил бы этим трансфером финансовый фэйр-плей. Несмотря на это, Витиньо вернулся к варианту с Динамо.
- Правда, место в основном составе Витиньо не гарантировано. Конкуренцию на левом фланге атаки ему составят Вербич, Родриго, Бенито, Антюх и Де Пена.
- Футболист с 2019 года выступает в основном составе Атлетико Паранаэнсе. Всего в его активе 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах.