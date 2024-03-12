Реабилитация киевлян за упущенную победу в Ровно: онлайн-трансляция матча Динамо – Заря

Во вторник, 12 марта, стартует 21-й тур УПЛ сезона-2023/2024. В одном из них киевское Динамо будет принимать луганскую Зарю.

На футбольном поле в столице Украины сойдутся 4-я и 12-я команды УПЛ текущего сезона. Динамовцы сейчас имеют в своем активе 35 баллов. В случае победы киевляне могут догнать по очкам Днепр-1, который идет третьим. По крайней мере до поединка днепрян в этом туре, передает 24 Канал.

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Встреча клубов из двух разных частей таблицы УПЛ

Заря, которая плохо проводит сезон, с 19 пунктами идет только во второй части турнирной таблицы первенства. Накануне поединка была информация, что "мужики" могут бойкотировать игру из-за зарплатной задолженности перед командой.

В прошлом 20-м туре УПЛ подопечные Александра Шовковского на выезде упустили победу над Вересом. Ровенчане на последних секундах благодаря пенальти сыграли вничью 1:1.

Луганский клуб в домашнем матче справился с Минаем 2:0.

Матч Динамо – Заря начнется в 15:30. Уже в 14:15 начнется предматчевая студия, которую проведут Вадим Адаменко и Михаил Спиваковский. Комментировать эту игру будет Александр Золотогорский.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Заря