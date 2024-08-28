Отныне в полном составе: еще две команды присоединились к проекту УПЛ ТВ

Динамо и Заря приняли решение присоединиться к проекту УПЛ ТВ. Отныне все матчи чемпионата Украины будут транслироваться на канале UPL TV.

Украинская Премьер-Лига официально сообщила, что футбольные клубы Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ. Теперь все 16 клубов чемпионата Украины входят в проект и их матчи будут транслироваться на УПЛ ТВ.

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Комментарий УПЛ относительно присоединения Динамо и Зари

Представители чемпионата Украины отметили, что отныне открываются новые возможности для популяризации УПЛ.

Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV – замечательная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины,

– рассказали в УПЛ.

Отметим, что УПЛ ТВ доступен на таких ОТТ-платформах как sweet.tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA и OmegaTV.