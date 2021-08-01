Динамо заработало более 5 миллионов евро на трансфере Яремчука в Бенфику

Роман Яремчук стал футболистом Бенфики, после того как португальский клуб выкупил контракт украинца у Генка. Оказалось, что на трансфере Романа заработал не только бельгийский клуб, но и киевское Динамо.

Яремчук принес Динамо 7 миллионов евро

Авторитетный портал Transfermarkt отмечает, что Бенфика заплатила за трансфер Яремчука 17,5 миллиона евро. Часть этой суммы получит Динамо.

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Вероятно, Динамо получило 5,1 миллиона евро за переход Яремчука из Гента в Бенфику.

В 2017 году динамо продало Яремчука в Гент за 2 миллиона евро. Журналист Игорь Цыганик сообщал, что в контракте была прописана опция, согласно которой Динамо получит 30% от последующей перепродажи Яремчука.

Кроме того, Динамо гарантированно получило 5% от трансфера как платеж солидарности. Этот процент предусмотрен за то, что Динамо воспитало Яремчука.

Поэтому, Динамо получило вдвое больше за перепродажу Романа в 2021 году, чем за прямой трансфер в Гент в 2017-м. Суммарно киевляне заработали на Яремчуке более 7 миллионов евро.

Трансфер Яремчука вошел в топ-10 самых дорогих в истории Бенфики. Также переход Романа стал 2 самой прибыльной продажей для Гента.

Нападающий сборной Украины Яремчук провел 4 года в Генте. За бельгийский клуб Роман забил 61 гол в 152 матчах.