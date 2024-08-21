Шансы на групповой этап сохраняются: Динамо уступает Зальцбургу в первом матче плей-офф ЛЧ

В среду, 21 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В игре за путевку в групповой этап главного европейского турнира между собой сошлись Динамо и Ред Булл Зальцбург.

Динамо – Зальцбург 0:2

Голы: Доргелес, 29, Кьергард, 49.

Киевляне на пути к плей-офф квалификации Лиги чемпионов уверенно разгромили Партизан – 9:2 по сумме двух матчей, а затем благодаря двум забитым голам в Глазго прошли Рейнджерс. Команде Александра Шовковского осталась еще одно препятствие в виде австрийского Ред Булл Зальцбурга, пишет 24 канал.

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Провальный первый тайм для Динамо

Динамовцы начали активно матч и имели много моментов у ворот соперника. Почти в начале игры Андрей Ярмоленко мог забивать, но замешкался и защитники австрийцев успели помешать украинскому вингеру.

Также Зальцбург спас голкипер, опередив Ваната на выходе один в один. На 29-й минуте игроки австрийской команды на контратаке воспользовались ошибкой Дениса Попова и поразили ворота киевлян.

Видео гола Нене Доргелеса:

Надо побеждать в Австрии

В начале второго тайма футболисты Зальцбурга заработали пенальти, в штрафной площади Динамо Александр Караваев нарушил правила. Мауритс Кьергард на 49-й минуте уверенно реализовал пенальти, не оставив шансов Георгию Бущану.

Видео гола Кьергарда:

Киевляне сразу после второго пропущенного гола имели возможность отыграть один мяч, но Андрей Ярмоленко пробил выше ворот. На 56-й минуте матча австрийцы могли забивать 3-й гол в ворота Динамо, но Бущан спас ворота столичного клуба ценой небольшого повреждения.

В заключительный половине второго тайма Динамо больше атаковало, но это ни к чему не привело. Команда Александра Шовковского уступает Зальцбургу со счетом 2:0.

Второй матч против коллектива Пепейна Лейндерса Динамо сыграет в Австрии. Дата и время проведения игры – 27 августа, в 22:00 по киевскому времени.