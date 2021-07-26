Динамо заинтриговало дизайном новой формы: фото

Киевское Динамо еще не представило дизайн формы, в которой команда будет выступать в новом сезоне. Но уже решило заинтриговать своих поклонников.

Киевское Динамо выступает в форме от New Balance. В прошлом сезоне домашней форме был белый комплект с тонкой горизонтальной синей полосой. Гостевой форме была синяя с голубыми полосками. Третий комплект – черная с зелеными полосками.

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Однако в новом сезоне, скорее всего, Динамо будет выступать в новой форме. В соцсетях команды и производителя опубликовали фотографии части формы с надписью на спине "Киев – это мы". В прошлом сезоне эта надпись была нанесена с внутренней стороны.

Кроме того, форму с прошлого сезона на сайте Динамо сейчас продают со скидкой в 30%. А на сайте New Balance купить форму Динамо уже невозможно.

Однако ни Динамо, ни производитель пока не делали анонса о презентации новой формы команды на сезон.