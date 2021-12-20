Динамо заинтересовано в приобретении Довбика: Днепр-1 назвал цену на форварда

Динамо хочет решить проблему на позиции центрального нападающего. В сферу интересов киевлян входит нападающий Днепра-1 Артем Довбик.

Днепр-1 продаст Довбика за 12 – 15 миллионов евро

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что в услугах Довбика заинтересован главный тренер Динамо Мирча Луческу.

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Днепр-1 готов выслушать предложения в отношении Довбика и отпустить нападающего за 12 – 15 миллионов евро. При этом, по данным портала Transfermarkt, стоимость украинца составляет 5 миллионов евро.

Если трансфер Довбика состоится, то Днепр получит 50% суммы. Остальные 50% достанутся датскому клубу Мидтьюлланн, откуда Артем перешел в Днепр-1.

Цыганик рассказал, что Довбиком интересовался Шахтер. "Горняки" проявляли интерес к футболисту еще до подписания контракта с Лассиной Траоре.

Статистика Довбика

В сезоне-2021/2022 Довбик провел 18 матчей за Днепр-1. На счету форварда 14 голов и 5 результативных передач.

Артём сейчас лучший бомбардир чемпионата Украины.